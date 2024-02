Sparatoria ad Agrigento, commerciante reagisce ad aggressione, un morto

Agrigento - Omicidio oggi pomeriggio, venerdì, in una concessionaria di auto al villaggio Mosè ad Agrigento.

Al culmine di una rissa fra il titolare e due individui è partito un colpo di pistola semiautomatica che ha ferito mortalmente uno dei due aggressori del commerciante d'auto.

Il ferito, Roberto Di Falco, 38 anni, è stato soccorso dai sanitari del 118 avvisati dallo stesso titolare, è stato trasportato in ospedale dove è morto poco dopo per la grave ferita al torace. Sul posto sta indagando il personale della squadra mobile. Una persona sarebbe in stato di fermo. La sparatoria è avvenuta nella concessionaria LZAutoXPassione di Lillo Zambuto. Dalle prime indiscrezioni si tratterebbe di una spedizione punitiva contro il titolare. L'uomo sarebbe stato aggredito preso a calci e pugni prima che gli puntassero la pistola alla testa. A quel punto il commerciante, convinto che l'avrebbero ucciso, ha reagito contro l'uomo che gli puntava l'arma. Nella colluttazione è stato esploso un colpo che ha ferito l'aggressore. L'altro complice è fuggito lasciando l'amico a terra. La vittima era originaria di Palma di Montechiaro. Lo stesso Zambuto nella sparatoria è rimasto ferito, ma in modo lieve.

Intanto è scattata la caccia agli altri aggressori che sono fuggiti. Posti di blocco sono in corso in tutta la zona.