Un morto Covid il 21 gennaio nel ragusano

Ragusa - Un altro decesso per Covid nel Ragusano: lo segnala il report Asp del 21 gennaio per cui il numero dei morti, dall'inizio della pandemia, nel Ragusano, sale a 674. I positivi, in totale, sono 320, in aumento di una trentina di unità rispetto al giorno precedente. In isolamento domiciliare ci sono 282 persone, mentre 38 sono ricoverati in ospedale. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 0 Acate, 11 Chiaramonte Gulfi, 17 Comiso, 4 Giarratana,17 Ispica, 59 Modica, 0 Monterosso, 16 Pozzallo, 88 Ragusa, 13 Santa Croce Camerina, 20 Scicli, 37 Vittoria.