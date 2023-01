Tre morti Covid nel ragusano il 13 gennaio

Ragusa - Continuano a scendere i contagi Covid nel Ragusano ma aumenta, in maniera preoccupante, il numero dei morti. Il bollettino Asp del 13 gennaio segnala tre decessi in sole 24 ore. Il numero dei morti, dall'inizio della pandemia, sale a 665 nel Ragusano. Stabile, intorno alle 40 persone, i ricoveri negli ospedali di Ragusa, Modica, Comiso e Vittoria. I positivi, in totale, sono 523 (213 in meno rispetto al giorno prima): 481 si trovano in isolamento domiciliare, 42 ricoverati in ospedale.

Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 8 Acate, 7 Chiaramonte Gulfi, 30 Comiso, 6 Giarratana, 31 Ispica, 89 Modica, 4 Monterosso Almo, 41 Pozzallo, 167 Ragusa, 17 Santa Croce Camerina, 24 Scicli, 68 Vittoria.