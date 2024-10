Tre morti sulla Palermo-Sciacca, tre bambini feriti

Palermo - Tre persone hanno perso la vita a causa di un grave incidente stradale verificatosi sulla Palermo-Sciacca. Inoltre, tre bambini sono rimasti feriti e trasporati in codice rosso all'ospedale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere. La statale interessata è stata chiusa al traffico.

Il sinistro all'altezza dello svincolo per Giacalone, in provincia di Palermo. Lo scontro è avvenuto tra due vetture. Un impatto violento che ha distrutto e fatto cappottare una delle vetture incidentate. È stato inviato elisoccorso per trasportare i bambini feriti all’ospedale Di Cristina. I vigili del fuoco hanno avuto difficoltà a estrarre i corpi dall’abitacolo.

Notizia in aggiornamento.