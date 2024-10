Morto carbonizzato dentro auto, Ugo sognava di diventare medico

Enna - Era uno studente di Medicina alla Kore Ugo Vinci, il giovane ennese di 24 anni morto carbonizzato due sere fa ad Enna, nella frazione di Pergusa dopo che la sua macchina ha preso fuoco nel violento impatto con la recinzione dell’autodromo. Un giovane pieno di sogni che avrebbe voluto realizzare nel momento in cui avrebbe concluso il suo percorso universitario per stare accanto alla famiglia. Amava il calcio e non perdeva occasione per seguire il suo Palermo. Invece non è stato così. Ugo era seduto nel sedile posteriore della macchina.

Il 24enne era in macchina in compagnia di altri due amici che dopo l’incidente autonomo hanno cercato in tutti i modi di liberarlo dalla macchina che stava andando a fuoco. Ma non ci sono riusciti. I due amici sono adesso ricoverati negli ospedali di Enna e Catania per le ustioni riportate nelle operazioni di salvataggio che non sono andate a buon fine.