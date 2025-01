Valentino Di Bona, lite con un familiare prima della morte. È omicidio?

Vittoria - La Procura di Ragusa ha disposto l’autopsia sul corpo di Valentino Di Bona, 40 anni, avvenuta ieri al reparto di Rianimazione dell’ospedale Guzzardi di Vittoria, dove l'uomo si trovava dalle 4 del mattino dell’1 gennaio. Ai sanitari avrebbe riferito di una malattia che gli procurava dolori lancinanti, da cui era affetto e che già altre volte lo aveva costretto a far ricorso alle cure dei sanitari.

Ma prima di morire Di Bona, che aveva la milza spappolata, avrebbe detto che aveva avuto una lite con un familiare. L’uomo era stato sottoposto ad intervento chirurgico, ma il cuore si è fermato poco dopo. Gli inquirenti hanno sentito i sanitari, hanno acquisito la documentazione clinica, hanno sentito i familiari. Alcune persone sono state iscritte nel registro degli indagati solo come atto dovuto per permettere l’avvio degli esami irripetibili, come l’autopsia.