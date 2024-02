Siccità in Sicilia, arance al macero

Allarme siccità in Europa: in Italia, Spagna e Grecia continua una crisi idrica senza precedenti (e nessuno ne parla).

Mentre un’ondata di caldo in Spagna batte i record europei nel mese di gennaio, proprio qui, nel Paese iberico, ma anche in molte zone d’Italia, della Grecia e del Nord Africa, la siccità non si ferma.

L'Osservatorio europeo sulla siccità seguendo i dati pluviometrici della prima decade di gennaio: nonostante le precipitazioni registrate nei tre giorni dopo l’Epifania, l’Isola resta l’unica regione d’Italia (e tra le pochissime d’Europa) in “zona rossa” per carenza di risorse idriche, in compagnia con Marocco e Algeria. Una situazione che si trascina da mesi, e che, amplificata da temperature autunnali e invernali al di sopra della media, dopo aver mandato in tilt la maturazione dei frutti, ritardandone la pigmentazione e riducendone il calibro, «adesso sta determinando pure la cascola anticipata delle nostre arance rosse, ossia il loro distacco prematuro dalla pianta. Tanto che, quando mancano ancora tre mesi alla fine della raccolta, abbiamo già perso quasi la metà della produzione».