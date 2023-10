Violenza economica, se ne discute a Palermo

Palermo - “E’ ormai evidente a tutti che una piena autodeterminazione permette alle persone di riprendersi in mano la propria vita e diventare artefici di un futuro migliore, ma questo diritto fondamentale diventa irrealizzabile quando subentrano situazioni di isolamento economico che portano ad un rapporto sbilanciato in termini di potere e gestione di vita. Per questo prevenire la violenza economica e tutte le altre forme di violenza, che rappresentano “reati spia”, è cruciale per il bene della società e del vivere civile“.

Ad affermarlo è Claudia Segre, Presidente Global Thinking Foundation, Fondazione nata nel 2016 per diffondere l’educazione finanziaria e digitale con l’obiettivo di contrastare la violenza economica e promuovere azioni di inclusione sociale, nell’annunciare una delle tappe off tour del progetto “Libere di… VIVERE”, giunto alla quarta edizione, che si svolgerà a Palermo oggi venerdì 13 ottobre 2023 presso Confcommercio in collaborazione con Confcommercio di Palermo e Banca Agricola Popolare di Ragusa, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Commissione UE, Rai per la Sostenibilità, ASviS, Pubblicità Progresso e Inclusione Donna e con la media partnership di Luce! e Quotidiano Nazionale.

Tre giorni per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della parità di genere e della violenza economica presso gli Istituti Superiori di Palermo e Bagheria. Inoltre oggi alle ore 15:30 presso la sede della Confcommercio – Sala Consiglio - di Palermo si terrà il workshop “Autodeterminazione e diversità generazionale: come si affronta la violenza economica”.

Insieme alla nostra Presidente Claudia Segre, interverranno Maurizio Cellura Direttore Centro di Sostenibilità e Transizione Energetica UNIPA, Maria Giambruno Past President Zonta International Club Palermo, Antonella Leggio, Vice Presidente Banca Agricola Popolare di Ragusa e Alessandro Scalia, Presidente Unione Avvocatura Siciliana. Modera Marco Romano Direttore de Il Giornale di Sicilia.

“La violenza di genere nasce dall’assenza di cultura ed è una piaga del nostro tempo che siamo tutti chiamati a combattere per una società più giusta, equa ed inclusiva”, commenta Saverio Continella, Amministratore Delegato di Banca Agricola Popolare di Ragusa.

“BAPR è nel cuore del territorio e delle sue dinamiche: per questo crede fortemente nell’impegno delle società, industriali e finanziarie, nell’accompagnare il territorio lungo il processo di sensibilizzazione sui temi fondamentali di civiltà. La collaborazione con Global Thinking Foundation, legata al mese dell’educazione finanziaria, ci permette, ancora una volta, di tornare sui temi a noi cari dell’indipendenza economica, della parità distributiva tra uomo e donna e della difesa del valore della diversità. Si tratta di un altro impegno in una direzione che il nostro Istituto ha intrapreso da tempo, convinti che l’alfabetizzazione finanziaria sia una delle premesse per arricchire di valori le future generazioni”.

Seguirà alle ore 17:00 la proiezione del docufilm Libere di… VIVERE per portare il nostro progetto socio-culturale e stimolare riflessioni, innestare pensieri, raccontare la solidarietà e sensibilizzare contro la violenza sulle donne. Con la regia di Antonio Silvestre, prodotto da MACFilm, nato dall’idea della nostra Presidente Claudia Segre. L’ingresso alla mostra e la partecipazione agli eventi è gratuita. Per partecipare agli eventi è comunque necessario registrarsi al link: https://www.liberedivivere.com/tappe/.

Il Tour 2023 di Libere di... VIVERE proseguirà fino a novembre, incontrando cittadini, scuole, famiglie e istituzioni. Per consultare il calendario aggiornato e iscriversi gratuitamente alle singole tappe è possibile visitare il sito: https://www.liberedivivere.com/tappe/.