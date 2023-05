La Compagnia Grimaldi Lines assume personale

Palermo - Il Gruppo Grimaldi, compagnia di navigazione italiana, assume personale di bordo e di terra. Attualmente è alla ricerca di circa 300 figure per diverse mansioni in tutte le sezioni che entreranno a far parte di equipaggi altamente qualificati impiegati su navi moderne dedicate al trasporto di passeggeri e merci. Le selezioni avvengono sia attraverso gli open day in programma in alcune province italiane che presentando spontaneamente la candidatura attraverso il sito internet.

Le figure cercate sono: per le assunzioni del personale di bordo, 1° Ufficiale di Macchina; 1°Ufficiale di Coperta; Allievo Ufficiale di Coperta; Allievo Ufficiale di Macchina; Assistente Commissario; Cameriere; Comandante (con esperienza nel settore Ro/Ro); Commissario di Bordo; Cuoco; Garzone di Camera; Garzone di Cucina; Giovanotto di macchina; Marinaio; Mozzo; Nostromo; Operaio Meccanico; Ottonaio; Personale Medico; Piccolo di Camera; Piccolo di Cucina; Ufficiale di Macchina; Ufficiale di Navigazione. Per il personale di terra (Napoli), si cercano: Addetto Safety Quality Environment; Addetto stagionale Booking e Customer Care; Junior Travel Agent; Logistics & Operations Junior Executive. L’azienda, inoltre, è sempre interessata a valutare le candidature di eventuali risorse da impiegare a bordo delle navi, e di professionisti e giovani neolaureati, a cui offrire l’opportunità di intraprendere un’esperienza professionale presso le sedi portuali ed amministrative, sia italiane che internazionali, del Gruppo.

Gruppo Grimaldi, open day

Proseguono in tutta Italia gli open day dedicati alla selezione di personale di bordo, per facilitare ed incrementare le occasioni di incontro tra i candidati e la compagnia. Le prossime tappe previste sono quelle di Napoli (17 maggio) e Palermo (30 maggio).

Gruppo Grimaldi, le offerte di lavoro

Altra possibilità è presentare la propria candidatura accedendo al portale Lavora Con Noi del Gruppo Grimaldi e selezionando le sezioni dedicate al personale di bordo. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo crew@grimaldi.napoli.it. Le selezioni sono aperte anche a chi non ha ancora completato i corsi STCW: a quanti dimostreranno di avere le giuste qualità, il Gruppo Grimaldi offrirà supporto informativo per l’ottenimento dei documenti necessari all’imbarco.