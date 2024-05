Plasticontenitor, la storia della plastica a Scicli

Scicli - Plasticontenitor nasce nel 1969 come società S.r.l con sede ad Arizza C.da di Scicli, provincia Ragusa. Lo scopo è quello di costruire cassette in plastica con particolari peculiarità che rispettassero le normative Europee sulla commercializzazione di ortaggi e quindi dare all’utenza agricola la possibilità di utilizzare altri contenitori, oltre quelli in legno e in cartone. Soci fondatori Adriano Santospagnuolo (sua è l’iniziativa), già operante nel settore con una fabbrica di imballaggi in legno e i fratelli Gambuzza, molto attivi ed abili imprenditori dell’orticoltura sia da pieno campo che in serra. La fabbrica, sin dai primi anni di attività, trova subito il favore di tutti gli operatori del settore, contribuendo in maniera sostanziale allo sviluppo dell’agricoltura isolana ed in particolare della serricoltura, non solo sciclitana ma di tutta la fascia trasformata, cioè quella parte di territorio prospiciente il mare che abbraccia i Comuni da Scicli ad Acate. Negli anni ’80 la guida dell’azienda passa nelle mani del figlio di Adriano, il dott. Guglielmo Santospagnuolo, che con grande lungimiranza riesce ad accrescere la produzione degli imballaggi in plastica, conferendo così all’azienda grande prestigio e conoscenza a livelli industriali. Nel corso degli anni Guglielmo lavora per l’azienda ma allo stesso tempo crea le basi di un ulteriore sviluppo istruendo un gruppo di lavoratori che potessero continuare l’esperienza aziendale al fine di soddisfare sempre di più sia le richieste dei mercati che le esigenze dei trasporti. Nel 2013 a guidare il gruppo di esperti lavoratori, Guglielmo chiama il dott. Francesco Raniolo, bocconiano di formazione con una solida esperienza nel settore della finanza aziendale. Il dott. Raniolo, appresi i meccanismi che regolano l’azienda e il mercato di riferimento, nel 2019 assieme ad una squadra di cinque dipendenti rileva l’azienda.

Plasticontenitor S.r.l. mantiene il nome d’ Impresa ma cambiano i soci (Occhipinti Giorgio, Caruso Lorenzo, Donzella Oscar Valerio, Padua Sergio, Sarra Carmelo) i quali, già lavoratori dell’azienda, entrano in società imprimendo una sferzata di ottimismo di larghe vedute. La fabbrica recepisce nuove tecnologie, migliorandone sia la produzione che la qualità dei prodotti, la sicurezza del lavoro degli addetti, ottemperando altresì alle normative sulla eco sostenibilità anche con un impianto fotovoltaico di grande portata . Oggi lavorano più di 25 persone fra operai, tecnici ed amministrativi, con turni lavorativi tali da consentire una produzione capace di coprire intere forniture di imballaggi per tutta l’area della serricoltura iblea e della Sicilia. Attualmente Plasticontenitor S.r.l. , sia per dimensione che per volume di prodotti lavorati, risulta la fabbrica più importante del centro sud Italia a partire dalla Campania in giù. Ogni giorno ben cinque mezzi di trasporto attrezzati percorrono tutto il territorio agricolo produttivo della Sicilia, fornendo diverse aziende di varie tipologie di contenitori. È di recente, marzo 2024, il premio di Milano Finanza “Credit Reputation Award”, riconosciuto alla Plasticontenitor Srl di Scicli, quale Società del sud con fatturati fino a 5 milioni di euro, in regola al sistema bancario, valutazione dei dati di bilancio e dei rischi.

L’azienda sciclitana ha ottenuto la tripla A dell’Investment grade Standard & Poor’s. Le prospettive future della società come afferma il dott. Raniolo, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, riguardano certamente il mantenimento degli standard qualitativi raggiunti, ma anche si pensa ad un ulteriore espansione della produzione interessando altre aree rurali dell’isola e non solo. Sono in corso, infatti, ammodernamenti strutturali e strumentali computerizzati di ultima generazione, capaci di raddoppiare la produzione nell’arco della giornata lavorativa. Per il prossimo futuro si sta cercando di incrementare la produzione dei vasi in plastica per ortoflorovivaismo, un settore commerciale di grande interesse economico e produttivo. Plasticontenitor S.r.l oggi è una realtà industriale molto importante che dà valore e sostegno ad un settore economico in forte crescita sia nel campo dell’Agro Alimentare Italiano che occupazionale, lavoro diretto ed indotto, quindi di grande sostegno per lo sviluppo territoriale. Una realtà industriale che accompagna Scicli nella sua posizione di eccellenza, quale centro produttivo di rilievo dell’orticoltura precoce da mensa e non solo.