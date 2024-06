Alpitour World acquisisce VOI Arenella Resort dopo Marsa Siklah

Siracusa - Alpitour World annuncia l’acquisizione della proprietà di VOI Arenella Resort, una struttura che si estende su un terreno di circa 60 ettari affacciato su un mare cristallino, a circa 10 km dalla città di Siracusa e 70 km dall’aeroporto di Catania. Con l’obiettivo di rafforzare la solidità patrimoniale del Gruppo, questa nuova operazione si colloca nell’ambito di un piano strategico volto ad un maggiore sviluppo della divisione alberghiera attraverso un più ampio controllo dell’intera filiera turistica.

L’operazione è stata perfezionata da VOIhotels – la catena di hôtellerie di Alpitour World che dal 2004 ha in gestione il villaggio garantendone l’efficienza operativa – tramite l’acquisto dell’intero capitale della società titolare della struttura. Nel corso dell’anno VOI Arenella Resort sarà oggetto di un importante piano di ristrutturazione con l’obiettivo di riqualificare e valorizzare il patrimonio edilizio, elevando i servizi dedicati agli ospiti e adeguando la struttura ai più moderni standard di ospitalità. In particolare, il restyling riguarderà l’ammodernamento delle 460 camere distribuite tra il corpo centrale e alcune gradevoli villette, la creazione di un ristorante bar a bordo piscina e un ulteriore ristorante-pizzeria che vanno ad ampliare l’offerta gastronomica del resort.

A questi interventi si aggiungono, inoltre, 2 nuovi campi da padel che accrescono l’offerta sportiva disponibile destinata ad incrementarsi ulteriormente per offrire maggiori possibilità di svago e sport alla clientela, la ristrutturazione di due spazi destinati ai piccoli ospiti con aree gioco attrezzate, un teatro arena più ampio dove assistere a spettacoli di cabaret, musica dal vivo, party e dj set e una nuova area polifunzionale di oltre 1.200 mq in grado di ospitare diverse tipologie di eventi con una capienza di oltre 700 persone. Tra i resort del Gruppo più conosciuti in Italia, il VOI Arenella ha visto negli anni una costante crescita dell’occupazione, ospitando anche iniziative innovative promosse da Alpitour World, come il progetto “Smart week”, una proposta nata durante la pandemia e che ancora oggi consente ai dipendenti del Gruppo di unire lavoro e vacanza per una nuova concezione di work life balance. Salgono così a 4 le strutture di proprietà di Alpitour World in Sicilia (oltre a VOI Arenella Resort e VOI Marsa Siclà a Sampieri, il Gruppo possiede l’Atlantis Bay e il Mazzarò Sea Palace a Taormina, parte della collezione VRetreats, brand di hôtellerie di VOIhotels), per un totale di oltre 700 camere, consolidando ulteriormente l’impegno nel valorizzare una terra magnifica e ricca di storia che da giugno sarà servita anche dalla nuova tratta diretta Palermo – New York operata da Neos, compagnia aerea parte di Alpitour World, fornendo al territorio siciliano un’ulteriore finestra di apertura alla clientela internazionale.