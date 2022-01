Entra in Rsa con gli anelli, viene dimessa senza VIDEO

Messina – “Nostra mamma non fa che piangere, quegli anelli avevano per lei un valore affettivo immenso”: appello dei figli di un’anziana trasferita causa Covid in una Rsa di Messina, da cui ne è uscita senza 3 dei 4 anelli che indossava al momento del ricovero. Il messaggio è stato condiviso dal programma “Chi l’ha visto?”, che riprende proprio stasera le sue puntate su Rai3.