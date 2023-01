Messina Denaro, "vero" Bonafede: "Casa comprata con i soldi di Matteo"

Trapani - Starebbe parlando con i pm Andrea Bonafede, l’uomo che ha «prestato» l’identità al boss Matteo Messina Denaro. Con i magistrati avrebbe fatto mezze ammissioni dicendo di conoscere il capomafia fin da ragazzo e di essersi prestato a comprare, con i soldi del padrino, la casa in cui questi ha passato l’ultimo anno. L’immobile, in pieno centro abitato, a Campobello di Mazara, risulta intestato infatti a Bonafede. Il geometra risulta indagato per associazione mafiosa.