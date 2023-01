Montone e orologio di lusso. L'appariscente latitanza di Matteo

Palermo - Il montone griffato che Messina Denaro indossava ieri, il giorno dell’arresto è un giubbotto di Brunello Cucinelli, del valore di 10mila euro. Mentre l’orologio che aveva al polso è un Richard Mille da 36mila euro. Anche in questo caso, elementi appariscenti e particolari, contrari alle necessità di anonimato di un superlatitante che addirittura faceva selfie con un infermiere che lo aveva in cura in clinica.

Tutti elementi che rendono incomprensibile come un geometra di provincia sia riuscito a passare inosservato per tanti anni.