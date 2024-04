Omicidio a Scoglitti: condannato a 10 anni un 45enne

Vittoria - Una lite banale sfociata in tragedia.

Condanna a 10 anni di reclusione, con il rito abbreviato dinanzi al giudice per le udienze preliminari del tribunale di Ragusa, per il rumeno accusato dell’omicidio del connazionale Vasile Romasc, 43 anni, ucciso il 20 marzo del 2013nelle campagne di Scoglitti. Dumitru Dolhoniuc, 45 anni, è in carcere. Il gup ha accolto le richieste del pubblico ministero. Era stato lo stesso imputato ad allertare il 112 e, poi, ad accompagnare gli inquirenti sul luogo del delitto. Un eccesso d’ira incontenibile scoppiato al culmine di una banale lite domestica per futili motivi avrebbe sviluppato la furia omicida del rumeno, che aveva letteralmente ammazzato di botte il suo coinquilino connazionale, per poi costituirsi.

La vittima si era appropriato di generi alimentari dalla dispensa.