Orologi e profumi di lusso, ecco il covo di Messina Denaro

Campobello di Mazara, Trapani - Profumi di lusso, abiti ricercati, arredamento raffinato. Il boss Matteo Messina Denaro amava lo sfarzo. All'interno dell'appartamento in cui si è nascosto, individuato nella notte in via Cb31 a Campobello di Mazara dai carabinieri del Ros, gli investigatori hanno trovato l'impronta del boss, che anche da latitante non ha rinunciato a vestiti ricercati e orologi di pregio, come quello da 35mila euro che aveva al polso quando è stato arrestato.

Dopo l'autista Giovanni Luppino, finisce sotto inchiesta anche il medico che aveva in cura Matteo Messina Denaro a Campobello di Mazara, Alfonso Tumbarello. Settant'anni, per decenni medico di base del paese, Tumbarello era andato in pensione nel dicembre scorso. Fra i suoi assistiti anche il vero Andrea Bonafede, di cui conosceva perfettamente le sembianze, cui avrebbe prescritto diversi farmaci.