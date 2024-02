Società ragusana evade l'Iva per oltre 334mila euro

Ragusa - I funzionari dell’ufficio delle dogane di Siracusa hanno eseguito una complessa attività di verifica fiscale nei confronti di una società, della provincia di Ragusa, operante nel settore del commercio di pneumatici e di autovetture usate.

L’attività di controllo, realizzata per tutelare l’erario e il commercio legittimo ritenuto elemento essenziale per non incorrere nelle distorsioni di mercato generate da azioni fraudolente, ha richiesto l’attivazione di una cooperazione amministrativa per lo scambio di informazioni investigative con le autorità fiscali della Germania e del Belgio.

L’esito della verifica ha consentito di determinare che la società, negli anni 2019, 2020 e 2021, ha acquistato beni da altri paesi dell’Unione Europea, omettendo di registrare la documentazione fiscale e contabile, evadendo l’IVA per oltre 334.000 euro. Applicate le sanzioni per un importo complessivo che supera i 700.000 euro, il rappresentante legale della società è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.