Travolse e uccise 17enne Maddalena, no al patteggiamento a 2 anni

Siracusa - Il Giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Siracusa, Andrea Migneco, ha rigettato la richiesta della difesa della donna 60enne che, a bordo della sua auto, ha travolto e ucciso Maddalena Galeano, la diciassettenne studentessa siracusana che viaggiava in sella a uno scooter. Per il giudice la richiesta di applicazione della pena sarebbe incongrua rispetto all’accusa di omicidio stradale di cui deve rispondere l’imputata. Per il Gup, in sostanza, la velocità e l’utilizzo del telefonino durante la guida sarebbero delle aggravanti che non giustificherebbero il ricorso al rito alternativo con la conseguente riduzione di un terzo della pena.

Sarà fissata, quindi, una nuova udienza davanti ad un altro giudice, visto che il gup Andrea Migneco ha espresso già un giudizio nei confronti dell’imputata. L’incidente, come si ricorderà, è avvenuto la mattina del 19 gennaio dello scorso anno, all’imbocco della rotatoria per via Luigi Maria Monti nel rione della Pizzuta. Maddalena stava recandosi al liceo quando il suo scooter è impattato con l’auto. Per la giovane non c’è stato nulla da fare. La sua morte destò uno straordinario clamore in tutta la città.