Marito, moglie e testimone di nozze diffondono foto hard della ex di lui

Acate - Marito, moglie e testimone di nozze hanno patteggiato la pena a 6 mesi e sei giorni, pena sospesa e a 2.220 euro di multa e alle spese processuali per avere diffuso foto hard.

Diversi anni fa una donna aveva inviato del materiale sessualmente esplicito al suo amante tramite la messaggistica cellulare. A distanza di molto tempo la testimone di nozze dell'uomo era venuta in possesso del cellulare dell'amico e presa da morbosità manda la foto in famiglia nel tentativo di scoprire chi fosse la donna in questione.

Di telefono in telefono la foto è stata diffusa ad altri soggetti. La ex amante ha denunciato i fatti e sono stati condannati marito, moglie e la testimone di nozze, tutti poco più che trentenni acatesi.