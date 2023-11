Neonata morta per rigurgito, disposta autopsia

Vittoria - La Procura della Repubblica di Ragusa ha nominato un consulente tecnico d’Ufficio, il medico legale Maria Berlirch, per eseguire l’autopsia sulla neonata di sei mesi morta lo scorso 20 ottobre presumibilmente per un rigurgito, a Vittoria. Le operazioni autoptiche inizieranno mercoledì all’obitorio cittadino. Il perito prenderà 90 giorni per il depositare le conclusioni. Nel registro degli indagati, per il reato ipotizzato di omicidio colposo, sono stati iscritti i genitori di 42 e 25 anni, entrambi nati in Marocco, residenti a Vittoria.

News Correlate Bimba di sei mesi muore per rigurgito, disposta autopsia

L’iscrizione nel registro degli indagati un atto dovuto in vista dell’autopsia che si terrà nell’ambito dell’incidente probatorio chiesto dal pubblico ministero Ottavia Piccolo per accertare le cause della morte della neonata e disposta dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, Vincenzo Ignaccolo. Fissata per il 22 febbraio l’udienza per l’esame del perito nominato ieri in Tribunale. L’autopsia dovrà accertare, se possibile, le cause della morte, l’ora e la posizione della bambina prima del decesso. La neonata, da quanto emerso dalle indagini dei Carabinieri ha assunto il latte e poi è stata adagiata a pancia in giù nella culla.

La piccola era stata ricoverata a maggio a Vittoria e poi in terapia intensiva neonatale al Giovanni Paolo II di Ragusa.