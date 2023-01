Trovato il vero covo di Messina Denaro, è un bunker

Trapani - Eccolo il vero covo di Matteo Messina Denaro.

In una casa poco distante dall’abitazione di Campobello di Mazara dove il boss viveva sotto la falsa identità di Andrea Bonafede i carabinieri del Roma hanno trovato il possibile bunker — occultato attraverso lavori di muratura realizzati appositamente — dove Messina Denaro potrebbe avere nascosto non solo documenti e altro materiale legato alla gestione di Cosa nostra passata e attuale, ma anche i soldi che gli hanno consentito l’agiata latitanza conclusasi con l’arresto in clinica. La perquisizione dei carabinieri è in corso, alla presenza del procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido.

