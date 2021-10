Can Yaman è diventato un problema di ordine pubblico VIDEO

Palermo - Continuano le scene di isteria collettiva femminile nel capoluogo: ovunque Can Yaman si sposti è seguito da folle di donne esaltate (ma anche uomini), che pare non abbiano mai visto un maschio. D’accordo, sarà anche un bel ragazzo, ma così si esagera! Sotto all’albergo dove alloggia si è formato ormai un presidio stabile di fan scatenate.

Da quando è arrivato, ogni giorno e ogni notte all’uscita e al rientro in hotel, è assalito da una folla urlante per un selfie, un saluto o anche solo per ‘toccarlo’ come una divinità. Ieri è stato costretto a uscire dalla struttura con le braccia alzate per farsi largo ed evitare di essere strattonato nel tragitto fino alla macchina.

Capirete, le riprese della fiction che sta girando con Francesca Chillemi dureranno un mese: hai voglia a resse e pedinamenti! L’attore turco, che pare aver completamente dimenticato la ex Diletta Leotta, sembra divertirsi: molto meno automobilisti e pedoni per nulla interessati ai suoi muscoli palestrati. Di seguito, alcuni degli ultimi video condivisi sul web dalle sue supporter.