Can Yaman torna in Sicilia: caos totale in aeroporto VIDEO

Palermo – E’ saltato ogni distanziamento e misura di sicurezza ieri pomeriggio a Punta Raisi, per il ritorno di Can Yaman: impossibile per polizia e body guard allontanare le tantissime fan! Il bel turco era rientrato a Roma dopo le vacanze estive a Catania con Diletta Leotta.

L’avevamo visto di recente tenersi in forma nella sua casa nella capitale. Chissà che non sia venuto sull’Isola per un faccia a faccia personale con quella che, dalle ambigue dichiarazioni rilasciate di recente ai media, sembra diventata ormai l’ex fidanzata.