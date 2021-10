Yaman e Chillemi piantonati, s'affaccia anche lei.. stessa stanza? VIDEO

Palermo – Can Yaman e Francesca Chillemi assediati fin sotto il terrazzo della camera dell’hotel in centro, dove alloggia cast di “Viola come il mare”, la fiction di Canale 5 che ha per protagonisti il divo turco e l’attrice messinese, ex Miss Italia. In Rete continuano a fioccare immagini no-stop dei due attori.

Ieri notte, dopo la cena a Villa Igiea con la troupe e la produzione Lux Vide di Luca e Matilde Bernabei, gli artisti sono rientrati in albergo, circondato nel frattempo da una ressa di ammiratrici del fotomodello turco. A un certo punto, nel secondo video, s’è affacciata pure la Chillemi… sarà stata la stessa camera?