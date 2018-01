Cerca il tuo sosia nel mondo dell'arte: un'app di Google

Arriva una app di google che permetterà di trovare il proprio sosia nel mondo dell'arte. Si dice che nel mondo vi siano 7 sosia per ognuno di noi: google, offre la possibilità di confrontare il tuo viso con oltre 1200 opere d'arte di tutto il mondo. Disponibile dal 2016, l'app, che permette di esplorare opere d’arte e collezioni museali, è stata recentemente arricchita di una "funzione selfie" (al momento non ancora disponibile in Italia) che l'ha spinta nella top ten dei social: l'utente carica i propri selfie e l'app, utilizzando una tecnologia di riconoscimento facciale, cerca di abbinarli a un'opera d'arte.

L’algoritmo cerca la corrispondenza più vicina utilizzando vari parametri e, alla fine, mostra anche la percentuale di somiglianza tra il selfie e l’opera d’arte.

Il software è un archivio di milioni di manufatti e opere d'arte, dalla preistoria a oggi, da musei di tutto il mondo. Un modo per collegare le persone all'arte attraverso la ricerca di se stessi, in questo caso, dei selfie. Negli ultimi giorni sarebbero 30 milioni i selfie effettuati dagli utenti.