Il Marsa Siclà di Sampieri entra nella collezione Voihotels

Scicli - New entry siciliana per Voihotels, la catena alberghiera del Gruppo Alpitour che gestisce e commercializza 17 hotel in giro per il mondo. Per la prossima estate entra nella collezione il nuovo VOI Marsa Siclà Resort a Sampieri di Scicli. L’hotel è oggetto di una profonda ristrutturazione che donerà uno stile raffinato e moderno agli spazi comuni e a tutte le 154 camere, distribuite in villette. A disposizione degli ospiti, il VOI Thalasso Space & Welleness, l’area fitness, e il ristorante che si serve di ingredienti biologici, prodotti locali e farine a Km0.

Per quanto riguarda l’intrattenimento serale, il Teatro dispone di 400 posti, con 30 poltronissime poste nell’emiciclo tipico del teatro greco antico: può essere affittato per convention, eventi e spettacoli. Il Mini Club, infine, si prende cura dei piccoli ospiti con attività specifiche per bambini tra 6 e 12 anni. Quello di Marsa Siclà è solo l’ultimo investimento di VOIhotels, che in questi due anni ha inserito nella collezione tre strutture, di cui due proprio in Sicilia (il VOI Grand Hotel Mazzarò Sea Palace e il VOI Grand Hotel Atlantis Bay) e il VOI Andilana Resort in Madagascar.