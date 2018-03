Incidente sul lavoro alla Mondial Granit, operaio salvato dai colleghi

Chiaramonte Gulfi - Incidente sul lavoro ieri sera intorno alle 11 nell’azienda Mondial Graniti sulla sp 7 Comiso Chiaramonte. Un operaio che stava caricando una lastra di marmo è rimasto schiacciato dalla gru. Sono stati i colleghi a tirarlo fuori.

Trasportato in ospedale ha riportato lesioni al bacino e alla gamba sinistra, 10 giorni la prognosi. Il mezzo si è ribaltato colpendo per fortuna di striscio la parte bassa del corpo. L’operaio è stato dimesso dall’ospedale già in nottata. Per i sopralluoghi del caso sono i intervenuti i carabinieri della stazione di Comiso.