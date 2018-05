Dopo 18 anni di onorata attività Antonella Clerici lascia "La prova del cuoco", il programma culinario per casalinghe in onda tutti i giorni su Rai 1. Al suo posto, arriverò Elisa Isoardi, la compagna di Matteo Salvini. Ieri l'annuncio, prima in tv e poi su twitter: "Quello che leggete è vero - ha detto la conduttrice durante la puntata -. L'unica cosa che mi sento di dire, perché non mi piace essere ipocrita, è che il primo giugno lascerò dopo 18 anni "La prova del cuoco". E' una mia scelta - ha proseguito - quindi, non è colpa di nessuno".

La Isoardi aveva già sostituito la Clerici nel 2009, in occasione della gravidanza di quest'ultima.

La Clerici resterà in Rai. Si sussurra che a metà ottobre potrebbe condurre la nuova edizione di Portobello, storico programma che fu cavallo di battaglia di Enzo Tortora negli anni '80.

Inutile sottolineare come siano tantissimi, in queste ore, gli attestati di stima nei confronti della bionda e storica conduttrice.