La Governante con Ornella Muti e Enrico Guarneri

Ragusa - Ultima prova generale, oggi, di Ornella Muti ed Enrico Guarneri prima del debutto anteprima, tutto siciliano, della governante, di Vitaliano Brancati, per la regia di Guglielmo Ferro. Uno spettacolo che nella prossima stagione sarà protagonista dei più prestigiosi teatri italiani e non solo. Prevista anche una data al Teatro Marcello Perracchio di Ragusa per la prossima stagione. Intanto si è registrato un sold out per le date catanesi del 18, 19 e 20 maggio al Teatro ABC di Catania.