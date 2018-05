Gli spari in chiesa? Un gesto goliardico!

Ispica - Gentile Ragusanews, sono il turista del video della chiesa. Chiariamo delle cose: non sono un turista visto che sono di sangue per metà di Ispica. Le mani le alzo ridendo col prete per l’ilarità che suscita la scena, il fucile è un giocattolo e i pallini sono innocui e di plastica per cercare di fare uscire le colombe della chiesa. Complimenti per avere totalmente strumentalizzato una scenetta simpatica. Il video non è stato condiviso, se lo aveste fatto dal mio profilo avreste visto lo spirito assolutamente goliardico. Non fate un servizio alla comunità ragusana strumentalizzando dei video che, posti così, possono mettere in cattiva luce brave persone.