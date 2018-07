Acate: gravissimo incendio al bosco di San Pietro

Acate - Un enorme incendio è scoppiato oggi, nel tardo pomeriggio, ad Acate, all'interno del bosco di San Pietro. I vigili del fuoco, la forestale e i volontarsi sono intervenuti da tutta la provincia, con diverse squadre, per tentare di domare l'incendio, diffusosi a causa dei venti in pochissimo tempo.

L'incendio ha provocato una densa coltre di fumo ben visibile da altri centri abitati, come Comiso, Vittoria e Ragusa. La situazione è molto grave ma purtroppo, com'è noto, dopo le 20 i canadair non possono volare per motivi di sicurezza. Sono attesi i mezzi aerei già a partire da domani mattina.

Durante l'intera giornata, si sono susseguiti incendi in tutta la Sicilia orientale, in particolare i roghi hanno devastato la costa siracusana e la zona di Acireale.

Notizia in aggiornamento.