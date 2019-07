Muore di meningite la figlia 17enne dell'ex portiere del Modica

Verona - È meningite la causa della morte della giovane veronese Swami Codognola a Naxos.

Una meningite batterica ha stroncato Swami, 17 anni, di San Giovanni Lupatoto, mentre era a Naxos con la mamma, il suo compagno e la sorellina acquisita. Il padre, l'ex portiere del Modica calcio e del Chievo, Paolo Codognola, non ha fatto in tempo a salutarla.

È questo il responso sulla causa di morte della studentessa veronese in vacanza in Grecia. Una morte che ha lasciato senza parole gli amici della giovane e un’intera comunità. E ora è scattata la profilassi per i ragazzi che negli ultimi giorni, quelli prima della partenza della giovane per le vacanze, l’avevano frequentata.

La stessa profilassi a cui sono stati sottoposti i familiari della ragazza. Swami significa "legame", "amore". La ragazza è morta in un ospedale di Atene dopo tre giorni di agonia.