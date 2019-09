Banca Carige chiude filiali anche in Sicilia

Ragusa - Anche in Sicilia Banca Carige chiude alcune filiali. E lo farà entro dicembre. Chiude la filiale di via Archimede a Ragusa, quella di via Bixio a Messina, la filiale di via Sferracavallo a Palermo, di via Algeri a Siracusa e di via Ruggero Settimo a Terrasini.

Sono 45 le agenzie dismesse in Italia, di cui cinque in Sicilia. La banca rilancia: "I tagli fanno parte del piano di ottimizzazione della rete commerciale e la banca rimarrà presente in tutte le regioni, continuando ad avere una vocazione fortemente territoriale, in particolare sulla Liguria", sussurrano nei corridoi.

Su scala nazionale, i dipendenti interessati dalla riorganizzazione sono più di 150, ma non sono previste uscite “violente”: alcuni usciranno volontariamente, agevolati da quota 100, per gli altri si troveranno strade interne.