Dieta mediterranea dimagrante da 1200 calorie: il menù

E’ arrivato Marzo, il mese dei cambiamenti per eccellenza. Quando durante il cambio di stagione ci accorgiamo che i pantaloni o le camicie dell'anno scorso sono diventati un po' strettini, abbiamo due possibilità: prendercela con la lavatrice o correre ai ripari mettendoci a dieta.

La dieta dimagrante è il primo passo fondamentale per chi intende perdere peso e ritornare in forma, poi ci sono l’attività fisica e la motivazione che devono essere alla base di ogni cambiamento di stile di vita .

Ad oggi la dieta mediterranea è considerata come una delle diete più complete e che non provocano danni alla nostra salute, ha infatti il grande pregio di essere una dieta genuina e salutare.

L’obiettivo di seguire una dieta è quello di eliminare i chili di troppo riducendo le calorie. Tuttavia non bisogna assolutamente impostare uno schema alimentare che metta a rischio la salute o che, a lungo andare, comprometta il corretto funzionamento dell’organismo.

Una dieta finalizzata al dimagrimento, quindi, deve essere limitata nel tempo e deve seguire alcune regole fondamentali.

C’è una differenza sostanziale tra una dieta drastica, temporanea e parecchio estrema dal punto di vista alimentare e una dieta che tenda a cambiare le proprie abitudini: la prima ha un obiettivo a breve termine, il secondo è invece un sano cambiamento del proprio stile di vita.

Le diete più popolari, efficaci e discusse

La dieta mediterranea è la più completa, varia e salutare ed è per questo che in molti ne consigliano l’adozione come vera e propria abitudine o stile di vita. Può essere seguita da chiunque sia in buono stato di salute ed è consigliata anche per perdere peso. Una dieta da 1.200 kcal al giorno permette di perdere fino a due chilogrammi di peso nel giro di una settimana.

Vi sono invece dei regimi alimentari molto più rigidi (spesso iperproteici), cui sottoporsi per un paio di settimane, che aiutano a perdere peso in maniera rapida e consistente, tuttavia con il rischio di perdere tono muscolare o di riprendere i chili persi è, se non si segue la dieta alla lettera e non la si associa ad un adeguato esercizio fisico.

La dieta da 1200 calorie per chi è indicata?

Questo regime alimentare presenta molti alimenti variegati e riesce a soddisfare tutti i gusti; è considerata genuina perché si usano soprattutto alimenti poco grassi o con grassi insaturi, che dunque non fanno alzare il livello di colesterolo cattivo, l’LDL.

Non tutti sanno che la dieta mediterranea dimagrante è consigliata infatti anche per chi soffre di colesterolo alto, è però comunque nutriente e anche se ha un basso apporto di calorie giornaliere riesce a offrire tutto ciò che è necessario per mantenersi in buona salute. Per noi italiani poi è piuttosto semplice seguirla, in quanto si mangiano praticamente tutti gli alimenti che siamo abituati a introdurre nei nostri pasti, come ad esempio verdure di stagione, uova, pesce, pane, pasta, riso, formaggi e prodotti genuini.

L’importante è, come in ogni dieta dimagrante, prestare attenzione alle dosi e alla modalità di cottura; eliminiamo le fritture, condiamo con olio extravergine d’oliva a crudo e facciamo la versione light di ogni piatto, ad esempio grigliando le verdure e mangiandone in abbondanza.

Dieta mediterranea: il menù settimanale da 1200 calorie

Qui di seguito un esempio di menù settimanale di dieta mediterranea dimagrante, con le indicazioni da seguire tutti i giorni. Sono cinque i pasti principali che è necessario effettuare in una giornata, suddivisi in colazione, spuntino e merenda uguali per ogni giorno, come quelli indicati qui di seguito:

Colazione: una tazzina di tè senza zucchero, una tazza di tè oppure di latte parzialmente scremato, due fette biscottate, un cucchiaino di formaggio cremoso light;

Spuntino: una spremuta di agrumi oppure un frutto di stagione;

Merenda: un frutto di stagione oppure una macedonia mista senza zucchero.

Ecco invece i piatti consigliati dal lunedì alla domenica.

Lunedì:

Pranzo: 60 o 70 grammi di pasta condita con broccoli lessati e passati in padella con aglio, olio extravergine d’oliva, tre mandorle a pezzetti, peperoncino e un acciuga a piacere, misto di crudité di stagione.

Cena: minestra di verdure con avena integrale, due uova al tegamino con crostini.

Martedì:

Pranzo: risotto al radicchio aromatizzato con pepe nero o altre spezie a piacere, coste lessate e gratinate al forno e merluzzo cotto in padella con pomodoro.

Cena: lenticchie in padella, broccoli e cavolfiori al vapore conditi con olio d’oliva e spezie a piacere.

Mercoledì:

Pranzo: erbette di stagione e spinaci saltati in padella con spezie e aromi a piacere, e tagliata di manzo al rosmarino.

Cena: minestra di verdure con farro integrale, due bruschette con pomodoro e origano, ribollita di verdure.

Giovedì:

Pranzo: ratatouille di verdure di stagione, un piatto di minestra con orzo integrale e verdure.

Cena: passato di verdure e legumi, 120 grammi di fesa di tacchino ai ferri, insalata mista con una spolverata di semi di zucca pestati.

Venerdì:

Pranzo: insalata belga e radicchio ai ferri, 60 o 70 grammi di pasta con ragù di verdure e di olive.

Cena: trota al cartoccio con una patata, misto di verdure cotte al vapore.

Sabato:

Pranzo: insalata mista, due uova in omelette con una spolverata di formaggio tipo grana e una fetta di pane tostato.

Cena: vellutata di verdure di stagione e 130 grammi di pollo in casseruola con patate.

Domenica:

Pranzo: 60 o 70 grammi di pasta integrale saltata in padella con cavolfiore cotto al vapore, e insalata mista per concludere.

Cena: 70 o 80 grammi di prosciutto crudo sgrassato o di bresaola con limone, rucola e scaglie di grana, insalata di spinaci con una spolverata di semi di sesamo.

Suggerimenti utili da seguire nella dieta per perdere peso

Per evitare di mangiare più del dovuto o cedere a qualche tentazione di troppo, lavati i denti al termine del pasto oppure metti in bocca un chewing gum o delle caramelle aromatiche del tipo senza zucchero.

Mangia lentamente, in questo modo ci si sente sazi più in fretta

Esegui un'attività fisica mista, alternando esercizi di tipo aerobico (cyclette, corsa, camminata sostenuta, sci di fondo, nuoto di durata) con altri di tipo muscolare (pesi, esercizi tonificanti a corpo libero, con sovraccarichi o con elastici).