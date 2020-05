Il sindaco di Pozzallo incontro l'Arcivecovo pozzallese Gallaro

Pozzallo - Stamani il Sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, ha incontrato l’illustre concittadino Mons. Giorgio Demetrio Gallaro, nominato in febbraio da Papa Francesco Segretario della Congregazione per le Chiese Orientali col titolo personale di Arcivescovo.

Già Vescovo dell'Eparchia di Piana degli Albanesi di Sicilia e Consultore di quel Dicastero, l’attuale Arcivescovo si trova a Pozzallo per trascorrervi qualche giorno di vacanza prima di tornare a svolgere il suo importante ruolo in Vaticano.

L’incontro si è svolto in un clima di grande cordialità e Mons. Gallaro ha voluto testimoniare al primo cittadino di Pozzallo il profondo legame che ha con il luogo che gli ha dato i natali, tanto da aver manifestato l’intenzione di richiedere la residenza a Pozzallo.

“E’ stato un incontro che si è svolto con grande semplicità e cordialità – afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – nonostante il ruolo importante che Mons. Gallaro svolge in Vaticano”.

“Sono rimasto positivamente colpito – conclude il primo cittadino di Pozzallo – dall’intenzione di Mons. Gallaro di richiedere la residenza a Pozzallo, una volontà che testimonia la sua vicinanza alla nostra città ed ho notato un vivo compiacimento quando gli ho trasmesso l’affetto che nutrono nei suoi confronti i nostri concittadini”.