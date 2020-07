Rinasce il Donnalucata Resort, riparte il turismo a Scicli

Scicli - Il Donnalucata Resort, villaggio turistico nato sulle ceneri della storica discoteca Koala Maxi, riapre. Grazie a imprenditori di Reggio Emilia, che hanno ottenuto dal curatore fallimentare, nominato dal Tribunale di Siracusa, di avere la gestione per un anno dell'albergo e del villaggio, in attesa di valutare l'acquisto della struttura. Già ieri è iniziata la bonifica dello chalet, a Playa Grande, l'appendice a mare del Resort, segno che la struttura ricettiva sta rinascendo.

La notizia odierna è che un serio e referenziato gruppo imprenditoriale reggiano ha rilevato la struttura, in accordo col curatore del fallimento, per affrontare la stagione estiva 2020. A Donnalucata, un albergo ha già registrato il sold out per il mese di agosto. Nonostante il Covid, il mese più caldo dell'anno, a Scicli, registra il tutto esaurito.

Il Donnalucata Resort ha riattivato il sito internet, ed è gia possibile fare le prenotazioni.