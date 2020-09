125 nuovi casi in Sicilia, un morto

Altri 125 nuovi casi di Covid 19 in Sicilia e un morto nelle ultime 24 ore. E’ questo il bollettino del 24 settembre diffuso dal ministero della Salute sullo stato della pandemia nella nostra isola. Sostanzialmente stabili, ma comunque in crescita, le persone ricoverate: oggi sono 237 (7 in più rispetto all’ultima rilevazione) mentre i pazienti in terapia intensiva sono stabili a quota 16. In ospedale ci sono dunque 253 persone comunque quattro volte in più rispetto ad un mese esatto fa quando erano 63. Il numero dei morti sale a 304. In Sicilia dall’inizio dell’epidemia i casi di coronavirus sono 6359, al momento ci sono 2208 persone in isolamento domiciliare e 3594 guariti (75 nelle ultime 25 ore). Il totale delle persone attualmente positive è ora di 2461 persone (un mese esatto fa erano 947). Nelle ultime 24 ore i tamponi sono stati 5159.

Dei nuovi casi 56 si sono registrati a Palermo, 31 a Catania, 3 a Siracusa 6 a Messina, 2 a Enna, 17 a Trapani, 5 ad Agrigento, 5 a Caltanissetta, zero a Ragusa. In Italia i nuovi casi complessivi sono stati nelle ultime 24 ore 1786 con 23 morti.