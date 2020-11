Non esiste alcun prodotto che protegga contro le malattie infettive e neanche una dieta vera e propria, ma solo un’alimentazione in grado di farci trovare nelle migliori condizioni di salute per rispondere al meglio a possibili malanni, cioè con un sistema immunitario forte.

Come aumentare le difese immunitarie:

Come facciamo ad aumentare le difese immunitarie? «I principali micronutrienti (vitamine e minerali) che sostengono il normale funzionamento del sistema immunitario e le difese naturali in generale sono: vitamina D, vitamina C, zinco, selenio e magnesio. Oltre a questi, numerosi studi clinici hanno mostrato che alcuni principi attivi contenuti negli estratti di piante come la curcuma e l’echinacea possono modulare o stimolare le nostre difese immunitarie. Il nostro sistema immunitario ha il compito di proteggere il nostro organismo da attacchi di virus e batteri. Avere le difese immunitarie basse significa esporsi più facilmente a infezioni e malattie.

Ma perché si abbassano le difese immunitarie?

I fattori sono moltissimi, tra i più comuni ci sono i cambiamenti di temperatura, lo stress e le cattive abitudini alimentari. Gli integratori naturali per le difese immunitarie possono esserti di grande aiuto, soprattutto se assunti nei cambi stagionali.

Le più importanti abitudini quotidiane per tenere lontani virus e batteri sono:

Mangiare frutta, verdura e assumere fermenti lattici;

Ridurre lo stress;

Assicurarsi un buon riposo notturno;

Praticare una sana attività sportiva.

Se tutto ciò non basta intervengono in nostro aiuto tanti rimedi naturali specifici che mirano a rinvigorire le nostre difese. Ci sono sia piante medicinali come l'echinacea o l'uncaria sia sostanze naturali come la propoli e la rosa canina.

Integratori per aumentare le difese immunitarie con echinacea

L'echinacea è una pianta erbacea originaria del Nord America dalle benefiche proprietà sia antibatteriche che antinfiammatorie. La parte importante è la radice perché contiene polisaccaridi dalle note proprietà immunostimolanti. Questa pianta contiene inoltre flavonoidi e derivati dell'acido caffeico che svolgono una potente azione antivirale. Cominciare ad assumere echinacea previene febbre, tosse e raffreddore. Esiste in varie composizioni:

Echinacea sciroppo

Echinacea in gocce

A cosa serve la vitamica C?

La vitamina C è utile sempre (quella nei cibi). «L’acido ascorbico, o vitamina C, è ben nota per il suo effetto antiossidante e immunomodulante perché contribuisce al funzionamento del sistema immunitario, in particolare mantenendo l’integrità delle mucose (come quelle del tratto gastrointestinale e respiratorio), fondamentali per proteggerci dall’aggressione da parte di agenti esterni. Inoltre promuove la sintesi di anticorpi ed è coinvolta nelle reazioni immunitarie. La si trova in agrumi, kiwi, rucola, cavolfiori, broccoli e spinaci» spiega l’esperta.

Gli integratori di vitamina C in caso di carenze

«La dose varia con l’età ed è di circa 105 mg per gli uomini e 85 per le donne, dose che aumenta in particolari situazioni quali gravidanza e allattamento. In alcuni casi, sotto consiglio medico, potrebbe essere utile assumere degli integratori di vitamina C, specie quando si ha un’alimentazione carente oppure per aiutare e rafforzare le difese immunitarie. L’apporto di vitamina C andrebbe frazionato nel corso della giornata per ottimizzare l’assorbimento e il metabolismo». L’esperta consiglia una somministrazione di 500mg al giorno, come «ottimo compromesso» tra gli effetti sull’organismo e gli obiettivi sperati.

La vitamina D: quanta ne serve per aumentare le difese immunitarie?

«Di vitamina D c’è una diffusa carenza nella nostra popolazione, legata a un’esposizione al sole ridotta, perché si passa molto tempo in luoghi chiusi, mentre una sua caratteristica è di essere prodotta per due terzi dall’esposizione alla luce del sole e solo per un terzo dall’alimentazione. I cibi che ne contengono di più sono comunque i pesci più grassi, come salmone o aringa; ce n’è anche nel tuorlo delle uova e, in piccola parte, nella frutta secca. Si trova anche nel latte, ma solo se addizionato” spiega Ghiselli. Chi vive al Nord ha in genere bisogno di un'integrazione, che però va decisa dal medico (e dosata) dopo gli esami del sangue.

Magnesio, zinco e selenio per la risposta immunitaria

Sono fondamentali nella risposta immunitaria. «Sono ricchi di zinco il pesce, la carne, i cereali integrali, i legumi, la frutta secca ed i semi. Ma lo troviamo anche nel lievito, nel latte, nel rosso d’uovo. Il magnesio è presente nelle acque minerali, in cereali integrali, legumi, frutta secca, semi oleosi e cacao. Sono infine fonte di selenio i pesci grassi, i cereali integrali, l’uovo, i semi di girasole» spiega Santini.

La dieta mediterranea per aumentare le difese immunitarie

«Se la dieta è varia e bilanciata e rispetta i dettami della dieta mediterranea, è molto difficile andare in carenza di questi nutrienti. La nostra dieta mediterranea infatti, ricca di frutta e verdura, legumi, cereali integrali, è in grado di apportare tutti i nutrienti essenziali per le nostre difese immunitarie. Non dimentichiamoci che è anche ricca di pesce, fonte di grassi polinsaturi, i cosiddetti Omega 3, che svolgono un’importante funzione antinfiammatoria, controllano i livelli di trigliceridi nel sangue e sono alleati del sistema immunitario» spiega la nutrizionista.