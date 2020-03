La dieta del riso per dimagrire velocemente

La dieta del riso è ottima per dimagrire velocemente ma non solo è anche ottima dieta per depurare l’organismo. Se siete in cerca di una semplice dieta per dimagrire, ma che soprattutto funzioni, allora la dieta del riso è ciò che fa al caso vostro. Il risoè un cereale, che si presta a tantissime ricette e preparazioni, ha davvero molti vantaggi: può essere mangiato senza problemi da chi è intollerante al glutine, contiene fibre, sali minerali e vitamine, è facile da digerire ed è poco calorico.

L’ideatore di questa dieta per dimagrire velocemente è stato il medico tedesco, Walter Kempner il quale cercava un regime alimentare adatto ai pazienti diabetici, ipertesi e obesi. Oggi questo regime alimentare è sempre più diffuso: vediamo come funziona e quali sono gli alimenti consentiti.

Come funziona la dieta a base di riso?

Le varianti della dieta del riso sfrutta quattro proprietà fondamentali di questo alimento: sazia, ha poche calorie, stimola la diuresi ed è ricco di fibre.

Le varianti della dieta del riso per dimagrire velocemente

Esistono due diverse varianti della dieta, una strutturata in due fasi e l’altra in nove giorni.

La dieta del riso in bianco

E’ la dieta che si divide in due, la prima fase, detta di disintossicazione, in cui si assumono solo 800 calorie al giorno. Questa fase dura massimo due settimane, durante le quali è concesso mangiare solo riso bollito condito con un filo d’olio extravergine d’oliva, verdura e frutta (ma con moderazione). In poche parole, quasi tutte le calorie che vengono assunte provengono dal riso.

Durante questo primo ciclo, di sicuro più restrittivo, si perde tendenzialmente più peso e la pancia si sgonfia e diviene più piatta.

Si passa poi alla seconda fase, dove invece si assumono all’incirca 1200 calorie al giorno, aggiungendo al riso legumi, pollo, pesce, formaggi magri, verdure cotte e crude, frutta fresca e secca e altri cereali. Si tratta dunque di un ciclo più vario, dove si alternano più alimenti. C’è anche la possibilità di alternare il riso con dei cereali diversi, come ad esempio la quinoa oppure il farro. In generale, in entrambe le fasi, è importante utilizzare pochi condimenti e non esagerare con il sale: piuttosto servitevi delle spezie e delle erbe aromatiche.

La dieta del riso dei nove giorni.

Quella dei nove giorni è sicuramente una dieta molto più breve, perché dura solo dodici giorni (nove di dieta vera e propria, anticipati da tre giorni di detox).

Nei primi tre giorni di disintossicazione, è concesso mangiare solo riso e altri prodotti dietetici a base di riso, come le gallette. Nei successivi nove giorni, vengono aggiunte proteine magre, come pollo e ricotta, frutta e verdura. Anche se optate per questa potete alternare il riso con altri cereali simili.

La dieta del riso e pollo

Questa declinazione della dieta, decisamente più estrema, indica un menù composto da riso e da pollo, che per 9 giorni vanno consumati alternandoli fra pranzo e cena e senza mai mangiarli insieme. Frutta fresca a colazione e yogurt o frutta secca per gli spuntini sono l’unica eccezione.

Il vantaggio? Che con un po’ di fantasia potrete creare tantissimi piatti, abbinando magari ai due elementi cardine verdure di stagione, condimenti leggeri e spezie. Dieta del riso e tonno Anche in questo caso si mettono al centro della dieta due alimenti, ma questa volta ad affiancare il riso troviamo il tonno, pesce ricco di sali minerali come ferro, iodio e selenio e vitamine, in particolare del gruppo A, B, D. Inoltre è una fonte di Omega 3.

Anche qui il consiglio è di creare ricette sfiziose alternando i due alimenti senza mai mangiarli insieme. Ah, e per chi non l’avesse capito, il tonno consumatelo fresco e non in scatola!

Menù della dieta del riso: cosa mangiare Come abbiamo anticipato, in questo regime dietetico non è concesso mangiare solo riso bollito, almeno non nelle fasi successive a quella di disintossicazione.

Oltre a mangiare riso tutti i giorni, gli alimenti permessi sono verdure, cereali e pseudocereali (miglio, quinoa, grano saraceno, amaranto), legumi, formaggi magri, pesce magro, pollo e olio d’oliva. Per di più, il riso viene anche inserito in altre sue forme, come ad esempio yogurt o gallette. Sono invece vietati gli altri oli vegetali, il burro e i grassi vari, lo zucchero, i dolci, le bevande gassate e gli alcolici.

Insieme a questi alimenti assicuratevi di bere anche almeno 1 litro e mezzo di acqua al giorno!

Esempio menù settimanale completo:

Lunedì

• Colazione: tre gallette di riso, caffè o tè • Spuntino: frutta fresca (non più di 150 g)

• Pranzo: due gallette di riso, pesce al vapore, verdura

• Merenda: frutta fresca (non più di 150 g)

• Cena: risotto leggero (80 g), due frutti

Martedì

• Colazione: tre gallette di riso, caffè o tè

• Spuntino: frutta fresca (non più di 150 g)

• Pranzo: carne alla piastra, verdure e due gallette di riso

• Merenda: frutta fresca (non più di 150 g)

• Cena: 40 g di riso con verdure bollite o al vapore, due uova sode e 1 yogurt di riso.

Mercoledì

• Colazione: tre gallette di riso, caffè o tè

• Spuntino: frutta fresca (non più di 150 g)

• Pranzo: formaggio fresco, verdura, 1 frutto

• Merenda: frutta fresca (non più di 150 g)

• Cena: risotto leggero (80 g), 1 frutto e 1 yogurt di riso

Giovedì

• Colazione: tre gallette di riso, caffè o tè

• Spuntino: frutta fresca (non più di 150 g)

• Pranzo: Insalata mista con pesce o carne e 2 gallette di riso

• Merenda: frutta fresca (non più di 150 g)

• Cena: riso bollito (80 g) con pomodorini, olio e basilico, prosciutto cotto (2 fette).

Venerdì

• Colazione: tre gallette di riso, caffè o tè

• Spuntino: 150 gr di frutta fresca

• Pranzo: 100 g di carne bianca o pesce, verdura, 2 gallette di riso

• Merenda: 150 gr di frutta fresca

• Cena: 70 gr di risotto ai funghi, due frutti, 1 yogurt di riso

Sabato

• Colazione: tre gallette di riso, caffè o tè

• Spuntino: frutta fresca (non più di 150 g)

• Pranzo: 130 g di bresaola con rucola e pomodorini e 2 gallette di riso

• Merenda: frutta fresca (non più di 150 g)

• Cena: 60 g risotto leggero, verdure al vapore, 1 yogurt di riso.

Domenica

• Colazione: tre gallette di riso, caffè o tè

• Spuntino: frutta fresca (non più di 150 g)

• Pranzo: risotto leggero (60 g), verdure bollite

• Merenda: frutta fresca (non più di 150 g)

• Cena: 150 g di pesce alla griglia, verdure miste

La dieta del riso funziona?

Molti pensano che il riso fa ingrassare, eppure questa dieta promette risultati e anche in poco tempo. Insomma, la domanda è lecita: questa dieta funziona?

Si tratta di un regime alimentare ipocalorico e basato sul riso, un carboidrato ricco anche di Vitamine e utile per disintossicare il nostro corpo, ma al tempo stesso è una dieta iperproteica, che dunque alla lunga potrebbe affaticare i reni.