1 maggio, Don Ciotti ad Acate per Daouda

Acate - Domani, 1 maggio, LIBERA, CGIL FLAI e CGIL Ragusa promuovono ad Acate la manifestazione “Senza dignità non è lavoro!”. La recente scomparsa del giovane ivoriano Daouda Diare, che si è come dileguato nel nulla dopo avere denunciato le condizioni insostenibili alle quali, lui e i suoi colleghi, erano costretti a sottostare lavorando all’interno di un’azienda edile acatese, ha riportato al centro il tema della sicurezza e dello sfruttamento lavorativo, in un territorio da tempo segnato da questa problematica.

Il corteo attraverserà in mattinata il centro della città e si concluderà in Pizza Matteotti, dove prenderanno la parola il Magistrato di Cassazione Bruno Giordano, già direttore capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, il Segretario nazionale FLAI CGIL Giovani Mininni e Don Luigi Ciotti, Presidente di Libera. I loro interventi saranno preceduti da alcune testimonianze di lavoratori precari e di operatori impegnati, con alcune ONG o associazioni, nei progetti relativi al territorio della “Fascia Trasformata”. La giornata sarà anche l’occasione per continuare la raccolta a favore della famiglia di Daouda, residente in Costa D’Avorio.