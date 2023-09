A Punta Secca è protagonista il polpo

Santa Croce Camerina - Il pesce azzurro e la dieta mediterranea, il polpo e le tecniche di pesca artigianale grandi protagonisti de "I Sapori del Borgo Marinaro" sabato 30 settembre a Punta Secca, in piazza Faro. Un'intera giornata per una kermesse che punta alla valorizzazione del pescato, dei prodotti enogastronomici, in un’ottica di cultura e salvaguardia delle tradizioni del territorio.

Un'ulteriore passo avanti inoltre, nel versante di quella destagionalizzazione del turismo di cui da tempo si parla ma che fino a questo momento non è stata compiuta a fondo. Storie di mare e di pescatori, raccontate nello spazio di un'intera giornata, tra dibattiti, show cooking e degustazioni del pescato e dei prodotti enogastronomici locali. Villaggio espositivo, laboratori didattici, intrattenimento musicale serale e tanto altro ancora nella terra del Commissario Montalbano.

La manifestazione è finanziata dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura nell’ambito della Misura 5.68 a favore della commercializzazione PO FEAMP 2014-2020 – anno 2023.

Programma

Ore 10.00 - Punta Secca - Apertura del Villaggio Espositivo e degli stand didattici. Grande protagonista sarà il pesce azzurro ed in particolar modo, il polpo

Ore 18.00 - Talk Show con Istituzioni ed esperti del settore

Ore 19.00 - "Mastercheffa" - Show Cooking con la partecipazione della blogger locale Stephanie Cabibbo a condurre, nel pomeriggio, un talk show con le istituzioni e gli esperti del settore, ed a seguire sarà protagonista dello show cooking con relativa degustazione del pescato locale

Ore 20.30 - Concerto Farabutti Band.