Autunno a Palazzo Bonelli-Patané a Scicli

Scicli - Appuntamento a Palazzo Bonelli-Patané per visitare il palazzo liberty di Via Francesco Mormina Penna a Scicli. Sciclitani e viaggiatori potranno, a partire dal 14 ottobre e fino al 10 dicembre, dal venerdì alla domenica, approfittare di un prezzo scontato di 4€ anziché 6€ per entrare a palazzo.

L'Autunno a Palazzo vuole essere un'esortazione a chi ancora non ha potuto visitare le splendide sale dipinte da Raffaele Scalia, dove sono presenti gli arredi originali; un viaggio nel viaggio alla scoperta di un luogo che al meglio raffigura la Scicli della Belle Époque, del suo modo di vivere e affermare il proprio status sociale.

La visita al palazzo può anche accompagnarsi, grazie a un biglietto cumulativo di 5€, a quella dell'Antica Farmacia Cartia se si vuole vivere appieno l'ormai affermato Liberty Tour di Scicli. Per godere al meglio dell'autunno sciclitano l'ideale è prenotare un soggiorno nelle camere e case di Scicli Albergo Diffuso.