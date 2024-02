Catania, venerdì 23 il jazz del sassofonista Carlo Cattano

Catania - Venerdì 23 febbraio è tempo di jazz al Tinni Tinni Arts Club di Catania, nuovo spazio dedicato alla musica d’autore dove il cartellone di “Intermittenze. Rassegna di musiche trasversali” prosegue con il sax di Carlo Cattano in trio con Alessandro Nobile (contrabbasso) e Antonio Moncada (batteria e percussioni). Si inizia alle ore 21.

Tema della serata sarà Lines_3, ultimo progetto discografico del sassofonista con brani originali composti da lui stesso (Fonterossa Records). Un lavoro complesso e articolato che sconfina in sonorità mediterranee, abbracciando e lasciandosi inondare dal sound di altre culture. Anche qui, tra improvvisazione e contrappunto, nel segno della ricerca, ogni strumentista contribuisce alla rigenerazione dei temi superando gli steccati di genere, fisici e temporali. Di Cattano, formatosi al Conservatorio Corelli di Messina studiando flauto, sassofono e jazz, e con una lunga esperienza di festival jazz italiani e stranieri affiancando interpreti di altissimo profilo, si segnala anche l’attività di compositore per il teatro.

Mentre sul fronte della didattica Cattano ha avuto l’onere e l’onore di essere stato maestro dell’enfant prodige Francesco Cafiso. La rassegna Intermittenze, ospitata al Tinni Tinni Arts Club (via Scuto 19, zona Castello Ursino), è curata da Mario Gulisano (associazione culturale Darshan) con il coordinamento di Maurizio Cuzzocrea (Areasud) e in programma fino al 17 maggio 2024. Prosegue con: Yaràka “Curannera” (1 marzo); Enzo Rao & Beppe Viola (9 marzo); Bronagh Slevin “Rewilding – meditation concert” (17 marzo); Giovanni Lanzini (3 maggio); e si chiude con The Windfall di Gianluca Gugliotta e Giovanni Alibrandi (17 maggio). Il progetto “Intermittenze” è realizzato con il contributo della Regione Siciliana – Assessorato al Turismo e Spettacolo e Nuovoimaie – I diritti degli artisti. Ingresso 5 euro. Biglietti al botteghino. Info/Whatsapp 331 4861931.