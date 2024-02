Il Galeón Andalucía sbarca a Marina di Ragusa

Ragusa - Il Galeón Andalucía approderà a Marina di Ragusa il 16 febbraio, venerdì.

News Correlate La Nao Victoria al porto di Marina di Ragusa

Una splendida notizia per gli amanti del mare e della storia che ha navigato nel Mediterraneo. La replica dell’imbarcazione arriverà al porto turistico. Una tappa imperdibile per gli estimatori di queste barche che sembrano usciti dalla grandi avventure. Il Galeón riprende infatti le vicende legate a leggendari galeoni spagnoli. Un mezzo che in mare si trasformava nel tempio dei marinai desiderosi di nuove scoperte. I visitatori potranno conoscere tutti i segreti del museo galleggiante dalle 10 alle 19.

La storia

Il Galeón Andalucía è la riproduzione del galeone spagnolo del XVII secolo. Per un lungo periodo durato più di tre secoli (si parla dal XVI al XVIII), i galeoni sono stati le imbarcazioni più usate per le rotte commerciali e culturali tanto da essere chiamate le flotte delle Indie Occidentali. Nel caso specifico il Galeon è stato costruito tra il 2009 e il 2010 dalla Nao Victoria Foundation. Un progetto sviluppato da Ignacio Fernández Vial e realizzato nel cantiere di Punta Umbria (Huelva, Spagna). Per ottenere questo risultato si è scelto di puntare su una ricerca approfondita che ha prodotto tutti i dati necessari per procedere alla costruzione della barca. In questo caso è stata utilizzata una tecnica del tutto originale e innovativa: lo scafo e i ponti sono stati costruiti servendosi di materiali in vetroresina e solo in seguito tutta la struttura, compresi ponti e scafo, è stata rivestita in legno. È la prima volta che questo metodo veniva applicato a navi con un peso di oltre 500 tonnellate. Non solo. L’intera nave, con la sola eccezione del corpo sottomarino, è stata rivestita con assi di legno di tre diversi tipi: legno di iroko, pino e faggio. Terminati gli studi (tre anni di ricerca più sei mesi di elaborazione del progetto costruttivo) si è passati costruzione della replica durata sedici mesi con la partecipazione di 126 operai ed esperti falegnami, ingegneri e storici. La barca è stata varata il 30 novembre 2009 mentre gli alberi sono stati inseriti all’inizio del 2010. Grazie a questo progetto Il Galeon ha percorso oltre 48.000 miglia nautiche dal 2010 al 2016 attraversando i mari e gli oceani più grandi del mondo in lungo e in largo. L’imbarcazione ha fatto tappa nei più importanti porti a livello internazionale e con questa iniziativa sono stati attivati numerosi progetti culturali. Tutti i cittadini possono prenotare i biglietti tramite il sito ufficiale dell’associazione.

Per le scuole è necessario programmare la visita inviando un’e-mail a ecampos@velacuadra.es.