Teatro, Paolo Briguglia a Palazzolo Acreide

Palazzolo Acreide - Tornano gli appuntamenti del cartellone “Palazzolo è” promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Palazzolo Acreide, guidato da Nadia Spada.

Due attesi appuntamenti questo fine settimana, dedicati ai libri e al grande teatro. Sabato sera, 17 febbraio, alle 18 la sala delle Aquile Verdi ospiterà la presentazione del libro “Le ricette della mia vita” di Giusy Battaglia. Il volume racconta non solo il viaggio dell’autrice tra i sapori autentici della Sicilia, ma anche i piatti della sua vita, quelli che ama preparare per famiglia e amici. Un libro da leggere e da gustare alla scoperta dei tanti segreti della cucina siciliana, raccontati con semplicità, amore e passione dalla sua autrice.

Domenica sera, invece, torna il grande teatro all’Auditorium comunale, sala ex Biblioteca. Di scena “Un amore” con Paolo Briguglia per la regia di Alessandra Pizzi. Lo spettacolo, già sold out, è tratto dall’omonimo romanzo di Dino Buzzati, riadattato in forma di monologo dalla regista e interpretato con estrema sensibilità da Briguglia. La storia racconta di Antonio Dorigo, abituato a comprare le prestazioni sessuali di ragazze molto giovani, finché incontra una donna con cui conosce il vero amore. Ma non sarà un percorso semplice anzi pieno di interrogativi, inquietudini e falsità. L’appuntamento è per domenica 18 febbraio alle 18,30.