Convegno Incontri di Pneumologia a Ragusa

Ragusa - Ragusa ospita il convegno "Incontri di Pneumologia" il 27 e 28 settembre: focus su nuove tecnologie e telemedicina Il 27 e 28 settembre, presso il resort Poggio del Sole a Ragusa, si terrà il convegno "Incontri di Pneumologia", un evento di rilevanza nazionale dedicato alle patologie croniche bronchiali. L’attenzione sarà rivolta alle più recenti innovazioni tecnologiche applicate alla gestione delle malattie respiratorie, con particolare riguardo alle nuove frontiere della telemedicina. Uno dei momenti salienti del convegno sarà la presentazione di un progetto pionieristico in ambito di Telemedicina, che ha come punto di forza l'utilizzo delle Oscillazioni Forzate (FOT), una tecnica avanzata per l’analisi della funzionalità delle vie aeree, con particolare attenzione alle aree periferiche dei bronchi.

Il progetto ha ottenuto un importante riconoscimento a livello nazionale, posizionandosi tra i finalisti del bando AIPO-ITS 2024 di Milano, e si è distinto per il suo potenziale nel miglioramento del management del paziente pneumologico, in particolare dei soggetti affetti da Bpco, una delle patologie respiratorie croniche più diffuse. Ad arricchire ulteriormente l’evento, vi saranno due corsi pratici di alto interesse scientifico.

Il primo, coordinato dal prof. Del Donno di Benevento, sarà incentrato sulla spirometria, uno strumento diagnostico essenziale per la valutazione della funzionalità polmonare.

Il secondo corso, sotto la guida del prof. Antonio Sanna di Empoli, approfondirà la polisonnografia, una metodica fondamentale per lo studio dei disturbi respiratori del sonno. L’iniziativa, organizzata dal dott. E. V. Cannata, pneumologo dell'ASP di Ragusa, in collaborazione con il prof. Mario Polverino, rappresenta un'importante occasione di confronto e aggiornamento per gli specialisti del settore.

L’obiettivo è di favorire l’adozione di approcci terapeutici sempre più innovativi e personalizzati, che rispondano alle esigenze dei pazienti affetti da patologie respiratorie croniche, migliorando la qualità delle cure e della vita dei malati. Un evento di grande valore scientifico, che conferma l'impegno della comunità medica nel promuovere la ricerca e l’applicazione di nuove tecnologie per la cura delle malattie respiratorie