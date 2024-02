Emergency, lo spettacolo Shuma a Pozzallo

Pozzallo - Con il patrocinio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati Unhcr, il sostegno della Casa Valdese di Vittoria e dell’Assessorato al Turismo di Regione Sicilia, il gruppo Emergency di Pozzallo ancora una volta si propone come polo trainante per portare sul territorio un evento destinato a rimanere nella mente e nel cuore delle persone.

Il 19 febbraio, alle ore 20,30 presso il Cine-Teatro Giardino di Pozzallo, Peppe Macauda porterà in scena il suo potentissimo Shuma, una favola delicata, poetica e di grande umanità. Una storia del mare, di ieri e di oggi. Una pagella cucita all’interno di una giacca piccina... Tratto da Shuma Tragliabissi di Dario Muratore, con le illustrazioni di Bruna Fornaro, disegno luci di Simone Fini e la produzione di Santa Briganti, lo spettacolo narra la storia di un bambino come tanti, purtroppo, che tuttavia sarà capace di diventare grande e unico attraverso il racconto del suo viaggio che non si ferma. Shuma, con l’energia di Peppe Macauda, tra memoria, fantasia, cavallucci marini e incontri fantastici riconsegnerà ancora una volta dignità a un essere umano rimasto senza nome, che si somma alle migliaia di preziosissime vite perse nelle profondità del mare nostrum. SHUMA – 19 febbraio ore 20,30 Cine-Teatro Giardino – Pozzallo – Via E. Giunta Info e biglietteria Libreria MONDADORI – Pozzallo – Piazza delle Rimembranze Tel. 09321873240 – 320.8533831