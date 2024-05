Il cantante neomelodico Angelo Famao in concerto a Scicli

Scicli - Il cantante neomelodico Angelo Famao si esibierà in conerto il 9 giugno al quartiere Jungi a Scicli.

Angelo Famao, gelese, è diventato il nuovo riferimento della musica neomelodica in chiave moderna e social. Il cantante si è fatto conoscere a livello nazionale anche grazie a Fabrizio Corona che ha voluto promuovere lui e la sua musica, con il brano “Tu si a fine do munno”.