Il primo ottobre a Donnalucata si celebra la lampuga

Scicli - E’ stato presentato a palazzo Spadaro “Lampuga, viaggio tra i sapori del Mediterraneo”, in programma a Donnalucata in via Pirandello il primo ottobre prossimo.

Erano presenti il vicesindaco di Scicli Giuseppe Causarano, l’assessore Giuseppe Puglisi, Gaetano Gaglio, di Logos-Italia, il professore Giovanni Roccasalva, dell’Istituto Grimaldi di Modica, e Giuseppe Arezzo, presidente del Consorzio dell'olio Dop monti iblei.

L’iniziativa è patrocinata dall’Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento della Pesca Mediterranea nell’ambito della Misura 5.68 Misure a favore della commercializzazione - Interventi a titolarità PO FEAMP 2014-2020 mis. 5.68– ANNO 2023 Cod. Prog. 23/MCO/23 - CIG: Z4B3C4414D ed è promossa da Logos Società Cooperativa, capofila del partenariato privato/pubblico, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Scicli, e l’Istituto Idimed, Istituto per la promozione e la valorizzazione della Dieta Mediterranea, l’I.R.S.S.A.T (Istituto di ricerca, sviluppo e sperimentazione sull'ambiente ed il territorio), Lega Coop Sud Sicilia, Cooperativa San Giuseppe, Cooperativa U scaru, Consorzio DOP Monti Iblei, Istituto Principi Grimaldi di Modica, Granatum Srl La Legumeria.

Il vicesindaco Causarano ha spiegato come l’iniziativa di cui è titolare Logos-Italia sia “a costo zero per l’Ente e incentivi il settore ittico su cui l’amministrazione presieduta dal sindaco Mario Marino punta in maniera strategica”.

L’assessore Puglisi ha sottolineato come “il progetto calendarizzato in questo periodo dell’anno vada nella direzione della destagionalizzazione”.

Il dottore Gaglio, di Logo-Italia, ha illustrato le finalità del progetto: sostenere le imprese che promuovono e incentivano la competitività del settore ittico e quindi l’individuazione di nuovi mercati, promuovere prodotti di qualità, dare un valore aggiunto al pesce come elemento identitario di promozione culturale del territorio.

Il professore Giovanni Roccasalva ha annunciato la partecipazione degli studenti dell’Istituto Principi Grimaldi alla manifestazione che promuoverà la lampuga, un pesce considerato povero, molto ricco di qualità benefiche e che in questo periodo dell’anno depone le proprie uova nel Canale di Sicilia e nel Tirreno per poi fare ritorno nell’Atlantico.

Il presidente del Consorzio dell’Olio Monti Iblei, dottor Giuseppe Arezzo, ha rimarcato l’importanza della cultura dell’olio rispetto a cui un obiettivo che il Consorzio si pone è di favorire la creazione di una carta degli oli nei ristoranti e nelle trattorie siciliane.

Il programma della manifestazione di domenica 1 ottobre a Donnalucata prevede dalle 10 del mattino laboratori didattici, dalle 18 talk show e dalle 19 show cooking e degustazione della lampuga, e alle 20,30 un concerto tributo a Franco Battiato.