La Pace di Aristofane al Teatro Greco di Siracusa dal 9 giugno

Siracusa - Debutterà il 9 giugno la commedia La Pace di Aristofane, una delle quattro produzioni della Fondazione INDA inserite nel cartellone della 58. Stagione di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa.

Lo spettacolo, con la regia di Daniele Salvo, nella traduzione dal greco di Nicola Cadoni, vede il popolare attore Giuseppe Battiston nel ruolo di Trigeo, il vignaiolo dell’Attica che sale sull’Olimpo in sella a uno scarabeo stercorario per riportare la Pace sulla terra. La Fondazione INDA mette in scena l’opera di Aristofane per la prima volta in 109 anni di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa. Lo spettacolo resterà in scena fino al 23 giugno. “Si tratta di un testo originalissimo, visionario, sorprendente, spiazzante e perturbante – racconta Daniele Salvo. Ai nostri giorni, nella situazione storica attuale, in cui a ogni istante rischiamo un’estinzione di massa, le parole di Aristofane appaiono particolarmente profetiche ed illuminanti. Penso ad uno spettacolo appositamente creato affinché un pubblico vasto possa godere dell'emozione e della bellezza del teatro classico, assaporandone l'essenza più pura, lasciandosi cadere nella vertigine dello straordinario linguaggio di Aristofane”.